Campi Flegrei | scossa di magnitudo 2.3 all’alba nessun danno
Un terremoto di magnitudo 2.3 si è verificato alle 6 nell’area dei Campi Flegrei a una profondità di 3 km. La sala operativa dell’Osservatorio Vesuviano dell’ Ingv ha localizzato l’epicentro nei pressi della Solfatara, nel comune di Pozzuoli (Napoli). Non risultano danni a persone o cose. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
