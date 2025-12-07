Campi Flegrei | scossa di magnitudo 2.3 all’alba nessun danno

Un terremoto di magnitudo  2.3 si è verificato alle 6 nell’area dei Campi Flegrei  a una profondità di 3 km. La sala operativa dell’Osservatorio Vesuviano dell’ Ingv  ha localizzato l’epicentro nei pressi della Solfatara, nel comune di Pozzuoli (Napoli). Non risultano danni a persone o cose. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

