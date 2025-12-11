Mainoo vuole il Napoli ma Amorim non vuole perdere giocatori in vista della Coppa d’Africa Romano
Kobbie Mainoo continua a essere un obiettivo di mercato del Napoli, ma il tecnico Amorim preferisce non perdere giocatori in vista della Coppa d’Africa. Nonostante le numerose voci, il centrocampista dello United resta nel mirino, con il club azzurro che valuta diverse opzioni per rafforzare il reparto mediano.
Kobbie Mainoo resta nel mirino del Napoli, le squadre sul centrocampista dello United sono tante. Anche Manna, direttore sportivo del Napoli, ieri prima di Benfica-Napoli ne ha parlato: «E’ un calciatore che è accostato al Napoli da agosto, anche per età, prospettiva, opportunità. Ma la squadra sta facendo bene, si è consolidata. Abbiamo assenze importanti, ma prima o poi torneranno i nostri ragazzi, forti e determinati. Dobbiamo fare le giuste valutazioni, vediamo strada facendo come proseguirà». Mainoo al Napoli. Racconta Fabrizio Romano sul suo canale Youtube: “Prima della gara di Champions persa dal Napoli a Lisbona, il direttore sportivo Giovanni Manna non ha chiuso le porte al suo nome. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
