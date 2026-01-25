Gubbio e Forlì si affrontano oggi alle 17.30 al ‘Pietro Barbetti’, in una sfida importante per entrambe le squadre. La partita, trasmessa su Sky Sport 254 e Now, rappresenta un’occasione per mettere in campo determinazione e fiducia, senza ridurla a semplice scontro salvezza. Un match che richiede attenzione e concentrazione, dove le parole d’ordine sono credere e continuare a lottare, indipendentemente dalle difficoltà.

Sarebbe riduttivo catalogare Gubbio-Forlì – fischio d’inizio oggi alle 17.30 al ‘Pietro Barbetti’, diretta su Sky Sport 254 e Now – come un crocevia salvezza tout court. Sì, perché dentro c’è tutto un mondo. In primis la sfida tra chi da due lustri ha stabilito in serie C il proprio habitat naturale e chi, al contrario, ha faticosamente ritrovato la retta via dopo 8 anni di oblio nei dilettanti. E poi lo scontro generazionale tra la vecchia guardia rossoblù (età media 26,7 anni) e la nouvelle vague biancorossa (23,6): carte d’identità agli antipodi, stessa fame di punti. E ancora, l’eterno conflitto tra opposte filosofie: il pragmatismo ciociaro di Mimmo Di Carlo, già vittorioso di corto muso (0-1) all’andata, alla (ri)prova dell’avanguardismo in salsa bolognese di Alessandro Miramari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì a Gubbio con le stampelle: "Ma ci crediamo, tocca ai nuovi"

#SerieC gr.B Forlì-Sambenedettese 0-2 Perugia-Gubbio 0-1 Bra-Ravenna 2-1 Pontedera-Pineto 1-1 league table (top5) 1 Arezzo 49 2 Ravenna 42 3 Ascoli 37 4 Pineto 33 5 Campobasso 30 #calcio #football x.com