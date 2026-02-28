Cammino degli Aurunci al via l' iter per il riconoscimento ufficiale

Ieri, venerdì 27 febbraio, a Minturno si è tenuto un incontro istituzionale a livello comprensoriale dedicato al Cammino degli Aurunci. Durante l’appuntamento sono stati definiti i passaggi necessari per avviare il procedimento ufficiale di riconoscimento del percorso all’interno della Rete dei Cammini della Regione Lazio. L’obiettivo è avviare le procedure per il riconoscimento formale del cammino.

Cammino degli Aurunci. Si è svolto ieri, venerdì 27 febbraio, a Minturno, l'incontro istituzionale di livello comprensoriale volto a definire la governance e avviare l'iter per il riconoscimento ufficiale del "Cammino degli Aurunci" all'interno della Rete dei Cammini della Regione Lazio.