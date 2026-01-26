Lioni avviato l' iter per la certificazione PEFC delle foreste e il riconoscimento PAT della patata di Cesinola

Lioni ha avviato l’iter per ottenere la certificazione PEFC delle foreste comunali, garantendo tutela e tracciabilità del patrimonio boschivo. Contestualmente, è stato riconosciuto il PAT per la patata di Cesinola, valorizzando questa eccellenza locale. Questi passaggi rafforzano l’impegno del territorio nella gestione sostenibile delle risorse naturali e nella promozione delle produzioni tradizionali.

Il Comune di Lioni ha avviato ufficialmente il percorso per l’ottenimento di certificazioni che accrescono il valore e la qualità delle produzioni locali Tutela e tracciabilità del patrimonio boschivo comunale e riconoscimento PAT per la patata di Cesinola. Il Comune di Lioni ha avviato ufficialmente il percorso per l’ottenimento di certificazioni che accrescono il valore e la qualità delle produzioni locali, con particolare riferimento alla montagna, da sempre espressione dell’identità, della storia e delle tradizioni del territorio lionese. Nei giorni scorsi, la Giunta comunale ha approvato due delibere in tal senso: da una parte, si richiede alla Regione Campania di inoltrare al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l’istanza per l’inserimento della patata di Cesinola nell’elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT).🔗 Leggi su Avellinotoday.it

