Camicette Bianche – il musical torna in scena a Palermo

A Palermo, il Teatro Massimo si prepara ad accogliere di nuovo “Camicette Bianche – il musical”. Lo spettacolo, che parla di emigrazione, sfruttamento e donne in lotta, debutta il 19 febbraio 2026. La scena si riempirà di musica e storie di vita, portando il pubblico in un viaggio tra passato e presente.

Il palcoscenico del Teatro Massimo di Palermo si prepara ad accogliere una storia di emigrazione, sfruttamento e lotta per i diritti delle donne con "Camicette Bianche – il musical", che debutterà il 19 febbraio 2026. L'opera, che ha già toccato il Teatro Pirandello di Agrigento il 7 febbraio, rievoca la tragica vicenda di Clotilde Terranova e delle numerose sartine siciliane perite nell'incendio della Triangle Shirtwaist Company di New York, avvenuto il 25 marzo 1911. La rappresentazione, nata da un'idea di Marco Savatteri, non è solo un omaggio alla memoria di queste donne, ma un tentativo di risvegliare le coscienze su una pagina dolorosa della storia italiana e americana.

