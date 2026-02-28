Camerieri e pizzaioli con disabilità? La scommessa a Trento c' è chi l' ha già vinta

A Trento, nel locale di via Roma, un progetto pilota coinvolge camerieri e pizzaioli con disabilità, promosso dal titolare Luca Resta. Per due volte questo mese, e la prossima il 5 marzo, i giovani del Laboratorio Sociale sono stati impiegati nel servizio e nella preparazione delle pizze. L'iniziativa mira a rendere questa esperienza un marchio distintivo di Caprizza.

A oggi è solo un progetto pilota, ma da parte del titolare Luca Resta l’intenzione è quella di farlo diventare un marchio distintivo di Caprizza: nel locale di via Roma a Trento, infatti, per due volte questo mese – la prossima sarà il 5 marzo – i ragazzi e le ragazze del Laboratorio Sociale. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Sarsina, la scommessa vinta dell’Itt MarconiCinque anni fa l’apertura a Sarsina della sede distaccata dell’Istituto tecnico tecnologico Guglielmo Marconi di Forlì sembrava una scommessa...

Hojlund, la grande scommessa vinta da Antonio ConteL’attaccante danese del Napoli Rasmus Hojlund si sta dimostrando, a suon di ottime prestazione, che la dirigenza partenopea e il tecnico Antonio...

Altri aggiornamenti su Camerieri.

Temi più discussi: La sfida di Gino Sorbillo a Milano troppo cara: nasce POP, menu a 9,90 euro; Gardaland, mille assunzioni e stagione al via: Cerchiamo cuochi, addetti alle attrazioni, esperti di biologia marina; #extralavoro: la bacheca con gli annunci di lavoro a Tarquinia e Montalto; Gardaland apre la campagna reclutamento per il 2026: mille posti a disposizione.

Pizzaioli, impiegati e camerieri ai piani1 PIZZAIOLO. Pizzeria ricerca pizzaiolo, si occuperà di impasti, farcitura, cottura pizze. Richieste esperienza, età preferibilmente non superiore a 40 anni, disponibilità a lavorare nei week end. lanazione.it

Camerieri, pizzaioli e gelatai: con i contratti pirata da 100 a 260 euro in meno al meseROMA – Nel 2003 nell’archivio del Cnel c’erano 329 contratti. Vent’anni dopo, nel 2023, il numero era più che triplicato: 1.033. E non perché siano aumentate le categorie di lavoratori, perché i ... repubblica.it

(Ammazza Santamaria che voce, mica lo sapevo) Loro due sono i camerieri più alti in grado che si mettono a sparlare del capo del catering sul retro della villa dove comunque li sentono tutti perché stanno vicino al parcheggio (Giorgia Fumo) #Sanremo2026 x.com

CERCHIAMO CAMERIERI PER IL WEEKEND! Sei uno studente o universitario e cerchi un lavoro serale per mettere da parte qualcosa e fare esperienza La Galleria Enoteca Veneta cerca: Camerieri/e per lavoro nel weekend Zona Coneglia - facebook.com facebook