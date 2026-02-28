Cambiano i vertici della sanità veneta nominati i nuovi direttori generali | per Verona torna Pietro Girardi

Il presidente della Regione Veneto ha annunciato i nuovi direttori generali delle strutture sanitarie regionali, tra cui figura anche Pietro Girardi, che torna a guidare l’ospedale di Verona. La nomina segna un cambiamento nei vertici della sanità veneta e riguarda le principali strutture sanitarie della regione. Le nomine sono state ufficializzate in una cerimonia pubblica.

Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha ufficialmente nominato i nuovi direttori generali delle strutture sanitarie regionali, dando così avvio a una fase di rinnovamento negli assetti gestionali della sanità veneta. Le nomine, firmate oggi a Venezia, riguardano le Ulss.