Una mail inviata a Jeffrey Epstein cita una gara di equitazione ad Ancona La sua risposta | Great

Da anconatoday.it 10 feb 2026

Nei file desecretati dal governo americano compare una mail che parla di un evento di equitazione a Ancona. La mail è stata inviata a Jeffrey Epstein, che risponde semplicemente con un “Great”. La notizia riaccende l’attenzione su quei documenti e sui viaggi che Epstein avrebbe fatto in Italia. Al momento non ci sono conferme ufficiali su cosa abbia coinvolto esattamente quell’evento, ma la mail lascia intuire che ci fosse un appuntamento importante nella città marchigiana.

Nei milioni di file desecretati dal Ministero della Giustizia degli Stati Uniti (Epstein files) spunta una email dove si parla di un evento che si è tenuto ad Ancona. Tra le comunicazioni indirizzate all’ex finanziere, condannato per reati sessuali su minorenni e morto in carcere suicida nel 2019.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

