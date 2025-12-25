Calciomercato Juve: quattro club vogliono questo bianconero! Possibile addio a gennaio.Svelata la situazione. Se le festività natalizie portano un momento di apparente quiete e apprezzamenti virtuali per lo stile sfoggiato durante il gala aziendale da Vasilije Adzic, dietro le quinte i canali di comunicazione della Continassa sono roventi. Con l’imminente apertura della sessione di riparazione, il dossier relativo al gioiello montenegrino è balzato in cima alla scrivania dell’Amministratore Delegato Damien Comolli. Il ragazzo è diventato l’oggetto del desiderio di diverse società: stando alle informazioni divulgate dal giornalista Nicolò Schira, una quaterna di compagini militanti nella massima serie si sarebbe fatta avanti con decisione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: quattro club hanno messo nel mirino questo bianconero! Possibile partenza a gennaio…Lo scenario è stato svelato

