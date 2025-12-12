Icardi torna in Serie A? Pazza idea di calciomercato di questa big italiana | può davvero pensare all’ex Inter Rivelazione

Mentre il calciomercato infiamma le voci di mercato, si torna a parlare di un possibile ritorno di Mauro Icardi in Serie A. Una suggestione che coinvolge le grandi del campionato italiano, aprendo scenari sorprendenti e nuove opportunità per le squadre alla ricerca di un attaccante di livello. Ecco cosa c'è da sapere su questa potenziale mossa.

Icardi fa ritorno in Serie A? Il calciomercato di questa big italiana può davvero pensare all’ex Inter. Retroscena importante. Il Milan capolista non si ferma. Nonostante il primato in classifica e l’entusiasmo ritrovato, la dirigenza di via Aldo Rossi sa che per arrivare in fondo e cucirsi lo Scudetto sul petto serve un ultimo tassello: un centravanti di peso ed esperienza. Se il sogno proibito rimane il costosissimo Joshua Zirkzee, nelle ultime ore sta prendendo quota una suggestione che, se confermata, farebbe tremare gli equilibri della Serie A: il ritorno di Mauro Icardi. La voglia di ritorno e il sacrificio economico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com