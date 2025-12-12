Icardi torna in Serie A? Pazza idea di calciomercato di questa big italiana | può davvero pensare all’ex Inter Rivelazione
Mentre il calciomercato infiamma le voci di mercato, si torna a parlare di un possibile ritorno di Mauro Icardi in Serie A. Una suggestione che coinvolge le grandi del campionato italiano, aprendo scenari sorprendenti e nuove opportunità per le squadre alla ricerca di un attaccante di livello. Ecco cosa c'è da sapere su questa potenziale mossa.
Icardi fa ritorno in Serie A? Il calciomercato di questa big italiana può davvero pensare all’ex Inter. Retroscena importante. Il Milan capolista non si ferma. Nonostante il primato in classifica e l’entusiasmo ritrovato, la dirigenza di via Aldo Rossi sa che per arrivare in fondo e cucirsi lo Scudetto sul petto serve un ultimo tassello: un centravanti di peso ed esperienza. Se il sogno proibito rimane il costosissimo Joshua Zirkzee, nelle ultime ore sta prendendo quota una suggestione che, se confermata, farebbe tremare gli equilibri della Serie A: il ritorno di Mauro Icardi. La voglia di ritorno e il sacrificio economico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Moretto - Icardi vuole tornare in Italia. Il giocatore ha chiesto la cessione al Galatasaray, l'argentino sta trovando sempre più meno spazio con Osimhen. Il giocatore è stato proposto al Milan che ci sta pensando, i rossoneri dovrebbero vendere prima Santia
Mauro #Icardi sarebbe pronto a tornare in Serie A. L'ex attaccante di Inter e Sampdoria, oggi al Galatasaray, potrebbe tornare a giocare in Italia
Icardi torna in Italia: incontro con l’agente, la data dell’annuncio - Mauro Icardi in Serie A, ora non è più un sogno ma una concreta possibilità: nei prossimi giorni gli agenti incontrano il club L’attaccante argentino potrebbe clamorosamente tornare in Serie A a ... Scrive calciomercato.it
Icardi in Serie A, annuncio a sorpresa: “C’è anche la Juve” - Il suo ciclo col Galatasaray sembra davvero agli sgoccioli, il presente e il futuro dei giallorossi si chiama Osimhen. Secondo calciomercato.it
