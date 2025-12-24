Calciomercato Milan dubbi su Disasi | nelle ultime ore si sarebbe inserita anche la Roma

Nel prossimo calciomercato invernale il Milan prenderà un difensore. Secondo 'Tuttosport', Axel Disasi è stato proposto ma non convince la dirigenza rossonera. Sul francese si sarebbe inserita anche la Roma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, dubbi su Disasi: nelle ultime ore si sarebbe inserita anche la Roma Leggi anche: Calciomercato Milan, rispunta quel nome E’ stato proposto ai rossoneri nelle ultime ore, ma c’è un ostacolo. Le ultime Leggi anche: Calciomercato Roma, sprint decisivo nelle ultime ore: attaccante in chiusura La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Asse Milano-Londra: dopo Fullkrug il Milan punta Disasi del Chelsea; Calciomercato Milan, tutto su Gomez: è lui il prescelto di Allegri; CARINA: Su Disasi ho molti dubbi. VOCALELLI: La Roma può lottare per la Champions con Zirkzee; Il punto sul mercato, difese sotto osservazione e le big accelerano. Calciomercato Milan, Disasi pressing per portarlo alla corte rossonera. La situazionea ttuale - Calciomercato Milan: occhi su Disasi, derby con la Roma per il difensore del Chelsea Il Calciomercato Milan si infiamma sul fronte difensori centrali, con Axel Disasi, in uscita dal Chelsea, al centro ... calcionews24.com

Calciomercato Milan: Pellegatti frena su Disasi e Joe Gomez. Sono due i difensori sul taccuino di Tare - Calciomercato Milan: Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha smentito i nomi di Disasi e Joe Gomez per la difesa. milannews24.com

Calciomercato Milan, si cerca un difensore: uno tra Disasi e Joe Gomez - Igni Tare a lavoro per capire quale trattativa si potrà mettere in porto a gennaio. sportpaper.it

NKUNKU RESTA AL MILAN! SACHA TAVOLIERI SPEGNE LE VOCI #Nkunku #Milan #Calciomercato #SachaTavolieri #Allegri #SerieA - facebook.com facebook

Milan, terminate le visite di Füllkrug. A breve la firma #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Milan #Füllkrug x.com

