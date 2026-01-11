Calciomercato Milan Romano | Loftus-Cheek per Gatti? Nessuna conferma su questa possibilità

Fabrizio Romano ha commentato le voci di mercato riguardanti un possibile scambio tra Milan e Juventus, coinvolgendo Loftus-Cheek e Gatti. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su questa operazione, e le trattative restano senza sviluppi concreti. Restano quindi da seguire gli aggiornamenti ufficiali delle società, in attesa di eventuali novità sul fronte del calciomercato.

L'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato del possibile scambio tra Milan e Juventus per Loftus-Cheek e Gatti. Ecco le sue parole dal suo ultimo video pubblicato su YouTube. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Romano: “Loftus-Cheek per Gatti? Nessuna conferma su questa possibilità” Leggi anche: Prima pagina Tuttosport: “Calciomercato Milan: Loftus-Cheek per Gatti” Leggi anche: Calciomercato Milan, Lotito annuncia su Loftus-Cheek: “Ci ha detto di no” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Calciomercato: il Milan vuole Gatti, la Lazio tenta Loftus-Cheek; Roma-Raspadori, è il giorno decisivo? Il Milan fissa il prezzo per Nkunku. La Lazio pensa a Fabbian e Ruben Loftus-Cheek; Loftus-Cheek può lasciare il Milan a gennaio: svelata la cifra MINIMA per evitare una minusvalenza; Lazio, Loftus-Cheek con i soldi Castellanos: Sarri insiste, il Milan valuta il prezzo. Romano: "Scambio Loftus-Gatti? A me non risulta niente" - Nel corso del consueto appuntamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha dato un aggiornamento sulle operazioni in entrata del Milan, soffermandosi in modo particolare sul discorso legato ... milannews.it

Loftus-Cheek non scalda, la Juve provoca il Milan: ‘Dateci Jashari per Gatti’ | CM.IT - Gatti sempre nel mirino del Milan dell’estimatore Allegri: le intenzioni e le richieste della Juventus per il difensore ... calciomercato.it

Milan-Juve e lo scambio di prestiti Loftus-Gatti: i più convinti sono Allegri e Spalletti - Secondo quanto riporta Tuttosport, nelle ultime ore sarebbe nata un'idea di scambio di prestiti tra il Milan e la Juventus: Ruben Loftus- milannews.it

Calciomercato Milan: rescissione Origi, Füllkrug in arrivo e tutti gli scenari offensivi

Difesa, #Allegri sarebbe stato chiaro: ecco cosa vorrebbe sul #calciomercato. E il #Milan … #SempreMilan x.com

#Milan e #Juventus, clamorosa ipotesi di #calciomercato: ecco la possibile carta per #Gatti #SempreMilan - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.