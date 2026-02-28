Nel calciomercato del Milan si torna a parlare di Nicolas Jackson, attaccante senegalese del Chelsea nato nel 2001, attualmente in prestito al Bayern Monaco fino a fine stagione. La possibilità di un suo ritorno in rossonero potrebbe riprendere quota durante la finestra di mercato estiva. La società sta valutando le mosse da fare per rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione.

Il Milan, in vista - si auspica - del ritorno in Champions League nella prossima stagione, ha come priorità di calciomercato l'acquisto di un nuovo attaccante centrale. Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in pole position c'è Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), seguito da Mateo Retegui (Al-Qadsiah). Il tutto senza dimenticare Darwin Nunez (Al-Hilal), che non sembra essere, però, in cima alla lista del club meneghino. Lista in cui figura, invece, secondo la 'rosea', Nicolas Jackson, classe 2001, attaccante senegalese del quale Igli Tare, direttore sportivo dei rossoneri, ha parlato con il procuratore e con il Chelsea - club proprietario del suo cartellino - la scorsa estate. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, nuovo attaccante: può riprendere quota la pista Jackson in estate

