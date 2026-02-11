Calciomercato Inter LIVE | prende quota la pista McKennie a parametro zero un obiettivo da 30 milioni per l’estate

La trattativa per portare McKennie all’Inter si fa più concreta. Il centrocampista statunitense potrebbe arrivare a parametro zero in estate, con un valore di mercato stimato intorno ai 30 milioni di euro. I dirigenti nerazzurri continuano a seguire da vicino la situazione e lavorano per finalizzare l’affare. Nei prossimi giorni sono attese novità da parte del club e del giocatore.

L’Inter sta spingendo forte per arrivare a Weston Mckennie, che potrebbe trasferirsi a parametro zero.

L’Inter punta su un nuovo obiettivo in Germania per rinforzare la squadra questa estate.

