Calciomercato Milan | Guirassy nome forte per l’attacco del futuro Ma spuntano anche due alternative novità importanti verso l’estate!

Il Milan sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Tra i nomi più caldi c’è Guirassy, considerato un possibile nuovo acquisto, mentre spuntano anche due alternative che potrebbero essere prese in considerazione nei prossimi mesi. Le trattative sono in fase di sviluppo e non sono ancora definiti i piani finali della società.

Calciomercato Juve, via al restyling estivo: acquisti in ogni reparto! Chi parte e chi può arrivare a Torino, tutti i nomi nell’agenda di Comolli Juventus, per il rinnovo di Spalletti summit dopo la Roma: così può nascere una squadra da Scudetto ma.Pretenderà questi rinforzi! Calciomercato Inter, anche i nerazzurri in piena lotta per Goretzka! La rivelazione di Fabrizio Romano Torino, Camolese inquadra il momento dei granata: «Ecco cosa è successo con Baroni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Milan: Guirassy nome forte per l’attacco del futuro. Ma spuntano anche due alternative, novità importanti verso l’estate! Sorloth Juventus: rimbalza forte il suo nome dopo i disastri di David e Openda. Novità importanti sull’attacco in questo gennaiodi Redazione JuventusNews24Sorloth Juventus: torna di moda il suo nome dopo i disastri di David e Openda. Calciomercato Milan, novità importanti sul futuro di Saelemaekers: la duplice rivelazioneAlexis Saelemaekers, centrocampista belga classe 1999, firmerà presto ufficialmente il rinnovo di contratto con il Milan, dov'è giunto nel gennaio... Contenuti utili per approfondire Calciomercato Milan. Discussioni sull' argomento Milan a caccia di un 9 sul mercato: Guirassy favorito su Jackson e Retegui; Milan a caccia di un vero bomber: Guirassy in pole, in corsa anche Retegui, Nunez e Jackson. Milan a caccia di un 9 sul mercato: Guirassy favorito su Jackson e ReteguiRossoneri alla ricerca di un nuovo centravanti sul mercato. msn.com Il Milan cerca un grande centravanti per la prossima stagione, Guirassy in poleIl Milan guarda al futuro: strategie di mercato per trovare il centravanti ideale per la prossima stagione. Il Milan sta già pianificando la prossima stagione, mentre la corsa alla Champions League co ... notiziemilan.it #Calciomercato @acmilan, si cerca un bomber: c’è anche la possibilità di tornare su @mateoretegui - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Retegui #transfers x.com #Calciomercato #Milan, caccia all’attaccante: in pole position c’è #Guirassy del Borussia Dortmund Articolo al primo commento - facebook.com facebook