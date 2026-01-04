Sorloth Juventus | rimbalza forte il suo nome dopo i disastri di David e Openda Novità importanti sull’attacco in questo gennaio

Il nome di Sorloth torna a circolare con insistenza nel contesto Juventus, in seguito alle recenti difficoltà di David e Openda. In vista del mercato di gennaio, si registrano alcune novità significative riguardo alle strategie dell’attacco bianconero. La società valuta diverse opzioni per rafforzare il reparto offensivo e rispondere alle esigenze della squadra nella seconda parte della stagione.

Sorloth Juventus: torna di moda il suo nome dopo i disastri di David e Openda. Aggiornamenti importanti sull’attacco nella finestra di gennaio. Il pareggio interno contro il Lecce non ha lasciato solo l’amaro in bocca per i due punti persi, ma ha riaperto una ferita profonda nel progetto tecnico della Juventus. Sotto accusa è finito il reparto avanzato, incapace di colmare il vuoto lasciato dall’infortunato Dusan Vlahovic. Gli errori tragicomici visti allo Stadium — il rigore fallito da Jonathan David e l’occasione colossale sprecata da Loïs Openda — hanno convinto la dirigenza a intervenire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

