Calciomercato Milan novità importanti sul futuro di Saelemaekers | la duplice rivelazione

Il futuro di Alexis Saelemaekers al Milan si sta definendo con importanti novità. Il centrocampista belga, arrivato nel gennaio 2020 dall'Anderlecht, è vicino a firmare il suo rinnovo di contratto con il club rossonero, consolidando così il suo ruolo nella rosa e segnando un passo fondamentale per il suo percorso con i rossoneri.

Alexis Saelemaekers, centrocampista belga classe 1999, firmerà presto ufficialmente il rinnovo di contratto con il Milan, dov'è giunto nel gennaio 2020 proveniente dall'Anderlecht. Le ultime news di Matteo Moretto e Fabrizio Romano.