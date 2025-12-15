Calciomercato Milan novità importanti sul futuro di Saelemaekers | la duplice rivelazione

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Alexis Saelemaekers al Milan si sta definendo con importanti novità. Il centrocampista belga, arrivato nel gennaio 2020 dall'Anderlecht, è vicino a firmare il suo rinnovo di contratto con il club rossonero, consolidando così il suo ruolo nella rosa e segnando un passo fondamentale per il suo percorso con i rossoneri.

calciomercato milan novit224 importanti sul futuro di saelemaekers la duplice rivelazione

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, novità importanti sul futuro di Saelemaekers: la duplice rivelazione

Alexis Saelemaekers, centrocampista belga classe 1999, firmerà presto ufficialmente il rinnovo di contratto con il Milan, dov'è giunto nel gennaio 2020 proveniente dall'Anderlecht. Le ultime news di Matteo Moretto e Fabrizio Romano. Pianetamilan.it

Calciomercato #milan : Rumors e acquisti confermati Pt. 1 #calcio #calciomercato

Video Calciomercato #milan : Rumors e acquisti confermati Pt. 1 #calcio #calciomercato

Milan, l'ex Shevchenko incorona Leao: "Ha preso quella consapevolezza che lui può fare cose importanti per il Milan" - Lazio, il portoghese ha deciso una gara complicata con il gol numero 5 del suo campionato. calciomercato.com