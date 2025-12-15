Calciomercato Milan novità importanti sul futuro di Saelemaekers | la duplice rivelazione
Il futuro di Alexis Saelemaekers al Milan si sta definendo con importanti novità. Il centrocampista belga, arrivato nel gennaio 2020 dall'Anderlecht, è vicino a firmare il suo rinnovo di contratto con il club rossonero, consolidando così il suo ruolo nella rosa e segnando un passo fondamentale per il suo percorso con i rossoneri.
Alexis Saelemaekers, centrocampista belga classe 1999, firmerà presto ufficialmente il rinnovo di contratto con il Milan, dov'è giunto nel gennaio 2020 proveniente dall'Anderlecht. Le ultime news di Matteo Moretto e Fabrizio Romano. Pianetamilan.it
Calciomercato #milan : Rumors e acquisti confermati Pt. 1 #calcio #calciomercato
Milan, l'ex Shevchenko incorona Leao: "Ha preso quella consapevolezza che lui può fare cose importanti per il Milan" - Lazio, il portoghese ha deciso una gara complicata con il gol numero 5 del suo campionato. calciomercato.com
MILAN, DOPPIO COLPO A GENNAIO! Nicolò Schira conferma: i rossoneri pianificano l'ingaggio di un nuovo attaccante e un difensore centrale (a seguito degli infortuni e dei troppi gol subiti). #ACMilan #transfers #Calciomercato #Schira #SerieA - facebook.com facebook
Calciomercato Milan, accelerata per Fullkrug. Moretto: “L’obiettivo di Tare è questo…” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com