Alle 15, il Progresso di Mattia Graffiedi affronta in trasferta la Pistoiese, terza in classifica e considerata una delle squadre più forti del girone D di serie D. La partita si svolge a Pistoia, dove i rossoblù cercano di ottenere un risultato che potrebbe risultare difficile contro la formazione toscana. La sfida rappresenta un impegno importante per entrambe le squadre.

Anticipo almeno sulla carta proibitivo per il Progresso di Mattia Graffiedi. Alle 15, i rossoblù faranno visita alla Pistoiese, terza forza del campionato nonché autentica corazzata di questo girone D di serie D. Nonostante il magro bottino di tre punti nelle ultime sei uscite, il team di Castel Maggiore può ancora godere di un buon margine sulla zona playout: i punti di vantaggio sul sestultimo posto occupato da Sasso Marconi e Correggese sono cinque. Guai, però, a sentirsi al sicuro: al contrario, Calabrese e compagni dovranno affrontare ogni partita come se si trattasse di una finale e racimolare così i punti necessari a raggiungere una posizione in graduatoria di maggior sicurezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio serie D: ore 15, la band di Graffiedi sfida in trasferta la corazzata toscana. Progresso, una missione impossibile a Pistoia

Calcio serie D, Cestaro e Finessi cancellano la corazzata Pro Sesto e fanno esultare Graffiedi. Progresso, una ripresa da urlodi Nicola Baldini SESTO SAN GIOVANNI Festa dell’Epifania da incorniciare per il Progresso di Mattia Graffiedi.

Calcio serie D: i rossoblù alle 14.30 sono impegnati nell’unico posticipo del campionato. Il Progresso cerca la prima impresa in casa della corazzata Pro SestoPrenderà il via oggi, alle 14,30, con la complicatissima trasferta in programma sul campo della Pro Sesto il 2026 del Progresso di Mattia Graffiedi.

Altri aggiornamenti su Calcio serie.

Temi più discussi: Fidelis Andria - Fasano, 25esima Giornata Campionato Serie D Girone H: disposizione per la sicurezza; Serie D, programma e arbitri della 25ª giornata. Fidelis Andria-Città di Fasano in diretta su Vivo Azzurro Tv e YouTube LND; La Serie D su Vivo Azzurro TV: il palinsesto delle partite di marzo; Tabellino partita Giulianova vs San Marino Calcio.

Calcio serie D: ore 15, la band di Graffiedi sfida in trasferta la corazzata toscana. Progresso, una missione impossibile a PistoiaAnticipo almeno sulla carta proibitivo per il Progresso di Mattia Graffiedi. Alle 15, i rossoblù faranno visita alla ... sport.quotidiano.net

Serie D girone F, programma e classifica. Un solo derby, quello ad Ascoli. Il Teramo ospita il FossombroneUnico derby marchigiano oggi quello di Ascoli dove scende il Castelfidardo nella 24esima giornata del girone F di D. msn.com

Lega Calcio Serie A comunica che oggi ha ricevuto, a seguito della prima tranche di richieste risarcitorie inviate ai soggetti individuati dalla Guardia di Finanza, i primi versamenti a titolo di risarcimento danno da parte di utenti pirata Per i soggetti destinatari - facebook.com facebook

Lega Calcio Serie A scende in campo a fianco della Comunità Incontro ETS, dal 1963 impegnata nella cura delle dipendenze, da sostanze e comportamentali, promuovendo la campagna “Sostieni il nostro impegno nella cura delle dipendenze con il tuo 5xMil x.com