Nel calcio di Serie D, il Progresso di Mattia Graffiedi ottiene una vittoria significativa contro la potente Pro Sesto. Grazie a un’efficace prestazione di Cestaro e Finessi, la squadra dimostra la capacità di affrontare avversari di alto livello, regalando un risultato importante e un ritorno alla vittoria che rafforza il morale del team. Un incontro che rimarrà nella memoria dei tifosi per il valore dimostrato in campo.

di Nicola Baldini SESTO SAN GIOVANNI Festa dell’Epifania da incorniciare per il Progresso di Mattia Graffiedi. Nel posticipo della prima giornata di ritorno del girone D di serie D, i rossoblù hanno espugnato il terreno di gioco della seconda forza del campionato Pro Sesto e, grazie a questo successo, il quinto nelle ultime sei partite, Calabrese e compagni sono saliti al decimo posto, a quota 22, e con due lunghezze di vantaggio sulla zona salvezza. Ma venendo alla cronaca del match, i padroni di casa partono forte, e al quarto d’ora, Mascolo compie un autentico miracolo su una conclusione ravvicinata di Banfi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio serie D, Cestaro e Finessi cancellano la corazzata Pro Sesto e fanno esultare Graffiedi. Progresso, una ripresa da urlo

