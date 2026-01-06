Oggi alle 14.30 si disputa l’unico match di calcio di Serie D, con il Progresso impegnato in trasferta contro la Pro Sesto. La squadra di Mattia Graffiedi cerca di ottenere un risultato positivo contro una delle avversarie più forti del campionato, in una sfida che rappresenta un’importante occasione per fare punti fuori casa.

Prenderà il via oggi, alle 14,30, con la complicatissima trasferta in programma sul campo della Pro Sesto il 2026 del Progresso di Mattia Graffiedi. Unico posticipo di questa prima giornata di ritorno del campionato di serie D (le altre otto partite si sono giocate regolarmente due giorni fa), quello tra i lombardi e il team di Castel Maggiore appare un match almeno sulla carta proibitivo per i rossoblù che, tuttavia, cercheranno di ripartire nel 2026 con la stessa vitalità di prestazioni e, soprattutto, di risultati messa in mostra sul finire del 2025. Eh sì perché, grazie allo straordinario ruolino di quattro vittorie nelle ultime cinque partite di campionato, il Progresso è riuscito a salire a quota 19 punti e a tirarsi fuori, per la prima volta in stagione, dalle zone calde della classifica del girone D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio serie D: i rossoblù alle 14.30 sono impegnati nell’unico posticipo del campionato. Il Progresso cerca la prima impresa in casa della corazzata Pro Sesto



