Calcio serie D Dopo il gol entrato nella storia Bussotti guida il Trestina in trasferta

Nel campionato di serie D, Trestina ha ottenuto una vittoria nel derby contro il Cannara grazie a un gol che sarà ricordato a lungo. La rete, firmata da Bussotti, ha suscitato entusiasmo tra i tifosi, che hanno intonato il coro “Ma che colpa ne ho, se Bussotti fa gol?”. La partita si è conclusa con il risultato favorevole alla squadra ospite, con Bussotti che ha guidato il Trestina in trasferta.

"Ma che colpa ne ho, se Bussotti fa gol?". È il coro più gettonato in casa Trestina dopo il gol che ha regalato al Trestina la vittoria nell’ultimo derby contro il Cannara. Un gol firmato dal difensore classe 2006 Gianmarco Bussotti, uno di quelli non proprio abituati a segnare. "Assolutamente no. È il primo in prima squadra per me e il fatto che sia servito a portare a casa tre punti fondamentali è una grandissima soddisfazione per me". L’eco del gol ancora risuona alla vigilia della sfida che domani vedrà il Trestina di scena ad Altopascio, in casa del Tau secondo in classifica. "Una trasferta molto complicata – sottolinea Bussotti – ma noi vogliamo assolutamente allungare la striscia utile dopo le ultime due vittorie". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio serie D. Dopo il gol entrato nella storia. Bussotti guida il Trestina in trasferta Calcio serie D. Trestina-Siena, operazione sorpasso. Calori e Ferrarese: "Siamo carichi»TRESTINA - Chiudere il girone d’andata con una vittoria che consentirebbe di scavalcare in classifica l’odierno avversario; questo l’auspicio del... Leggi anche: Capello: «Perché non è entrato Lukaku?». Condò: «È entrato Lucca si è mangiato un gol» Una raccolta di contenuti su Calcio serie. Temi più discussi: Calcio a 5 Serie B. Ecco come sono cambiate le classifiche dopo il turno 18; Calcio, Serie D: pari nel big match per la Folgore e sempre +10, Ac Leon in rimonta; Calcio a 5 Serie A. Ecco la classifica dopo 19 turni di campionato; Calcio a 5 Serie A2 - Girone D . Ecco come cambia la classifica dopo la 16ª giornata. Calcio Serie D. La capolista Folgore teme sorprese nella tana della LeonNei due anticipi di ieri nel girone B di Serie D spicca la vittoria per 2-0 del ChievoVerona sul Breno. La principale antagonista della Folgore Caratese, dopo un momento di appannamento, sembra avere ... ilgiorno.it Douglas Costa riparte dalla serie D con il Chievo VeronaDouglas Costa è un nuovo giocatore del Chievo Verona. Un colpo che scuote il calcio italiano, portando in Serie D uno dei nomi più prestigiosi passati negli ultimi anni dalla Serie A e dai principali ... ansa.it Lega Calcio Serie A comunica che oggi ha ricevuto, a seguito della prima tranche di richieste risarcitorie inviate ai soggetti individuati dalla Guardia di Finanza, i primi versamenti a titolo di risarcimento danno da parte di utenti pirata Per i soggetti destinatari - facebook.com facebook Lega Calcio Serie A scende in campo a fianco della Comunità Incontro ETS, dal 1963 impegnata nella cura delle dipendenze, da sostanze e comportamentali, promuovendo la campagna “Sostieni il nostro impegno nella cura delle dipendenze con il tuo 5xMil x.com