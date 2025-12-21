Calcio serie D Trestina-Siena operazione sorpasso Calori e Ferrarese | Siamo carichi

Il Trestina si prepara all’ultimo impegno del 2025, affrontando il Siena in una sfida che potrebbe rappresentare un'importante operazione sorpasso in classifica. Con l’obiettivo di chiudere il girone d’andata con una vittoria, i biancorossi sono determinati a fare il massimo. Calori e Ferrarese evidenziano l’importanza della partita e la loro carica in vista di questa occasione.

TRESTINA - Chiudere il girone d’andata con una vittoria che consentirebbe di scavalcare in classifica l’odierno avversario; questo l’auspicio del Trestina in vista dell’ultimo match del 2025, che lo vedrà affrontare un Siena che arriva al "Casini" con 2 punti in più degli altotiberini. La sconfitta a Prato ha posto fine ad una striscia di 6 risultati utili consecutivi della squadra del presidente Bambini: lunedì il Siena ha rimediato un pesante 0-3 tra le mura amiche ad opera del Camaiore che ne conferma il difficilissimo momento (ben 5 k.o. nelle ultime 6 partite disputate). "Ho assistito al match del "Franchi" - dichiara l’allenatore trestinese Simone Calori - e sono convinto che ci attende un confronto difficile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio serie D. Trestina-Siena, operazione sorpasso. Calori e Ferrarese: "Siamo carichi» Leggi anche: Serie D: biancorossi di scena a Trestina. Saltalamacchia out, possibile l’inserimento di Tassi fin dal primo minuto. Le altre scelte. Il Terranuova cerca conferme sul campo dell’ex Calori Leggi anche: Il prossimo avversario. Trestina pericoloso. Il tecnico Calori: "Vogliamo i punti» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Serie D: il programma della 16ª giornata. Prato-Sporting Trestina in diretta su Vivo Azzurro Tv e YouTube LND; Serie D, gir. E. Il Prato batte lo Sporting Trestina: 2 a 1 per i biancoblù; Greselin stende il Trestina: Prato, un’altra vittoria al Lungobisenzio; Calcio: pari Sansepolcro, Trestina ko. TRESTINA-SIENA FC: LIVE DALLE ORE 14,30 - La partita, in programma con calcio d’inizio alle ore 14:30, sarà diretta dall’arbitro Daniele Dell’Oro della sezione di Sondrio, coadiuvato dagli assistenti Michele Criscuolo (Torre Annunziata) e ... oksiena.it

Serie D (girone E). Seravezza col ’Condor’. Il Camaiore è cambiato - Entrambe le versiliesi giocano in casa: il Seravezza al “Buon Riposo“ contro il San Donato Tavarnella ( ... msn.com

Calcio - Serie "D». Ghiviborgo a Trestina. Manca solo Fischer - Seconda giornata di campionato e prima trasferta stagionale per il Ghiviborgo che viaggia alla volta di Trestina, nei pressi di Città di Castello, per la classica partita- lanazione.it

Calcio, Serie C. Il Campobasso in campo domani alle 12:30 contro l'Ascoli per l'ultima partita del girone di andata. Obiettivo: alzare l'asticella. #IoSeguoTgr @TgrRai x.com

Serie A, in campo Juventus-Roma: sfida d'alta classifica Lazio-Cremonese 0-0: biancocelesti fermati in casa dai grigiorossi Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-16-risultati-cronaca-aggiorna - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.