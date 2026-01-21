Durante la trasmissione di Sky Sport, si è discusso delle scelte di formazione del Napoli e delle occasioni mancate, tra cui l'ingresso di Lukaku e l'errore di Lucca. Le parole di Capello e Condò hanno evidenziato le difficoltà affrontate dalla squadra nel match di Copenaghen, sottolineando come le decisioni e gli episodi individuali abbiano inciso sull’esito della partita. Un’analisi sobria e obiettiva delle sfide del Napoli in questa fase della stagione.

Sconforto anche negli studi di Sky Sport per il pareggio del Napoli a Copenaghen. Una partita che i Napoli sta vincendo e stava giocando undici contro dieci. Errori imperdonabili. In studio Boban prova a essere indulgente: «Si è sentita l’assenza di tanti calciatori perché in campo non erano sicuri. Queste sono partite da condurre in porto, devi avere l’esperienza di sapere che devi segnare altri gol. Purtroppo si vede che mancano dei riferimenti importanti». Fabio capello si chiede come mai non è entrato Lukaku. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Capello: «Perché non è entrato Lukaku?». Condò: «È entrato Lucca si è mangiato un gol»

