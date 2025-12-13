Calcio serie C Campobasso - Perugia | la diretta della partita

Il match tra Campobasso e Perugia in calcio serie C rappresenta un'occasione importante per i biancorossi di risalire la china dopo due sconfitte consecutive. Una sfida fondamentale per rialzare il morale e dimostrare la propria forza in campionato. Di seguito, la diretta e gli aggiornamenti sulla partita.

Ripartire dopo due brucianti ko non è mai facile, ma il Perugia ha più che mai il dovere di farlo. E soprattutto dimostrare di esserci.La penultima giornata del girone di andata vede i biancorossi recarsi sul terreno di un Campobasso anch'esso in cerca di riscatto e dunque si prevede una partita. Perugiatoday.it Calcio serie C, Campobasso - Perugia: la diretta della partita - Grifoni che si giocano l'ultima chance di invertire il modesto trend delle gare in trasferta del 2025. perugiatoday.it

Calcio serie C, Campobasso - Perugia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta - Zauri non dovrebbe denunciare assenze importanti e insisterà probabilmente sul modulo con i tre attaccanti; Tedesco, che lascia a casa quattro giocatori per scelta tecnica, medita l'avanzamento di Man ... today.it

