Il Renate affronta la partita contro i Dolomiti Bellunesi in Serie C con l’obiettivo di ottenere punti importanti in una fase cruciale della stagione. In attacco, Ekuban si conferma come l’elemento fisso della formazione. La sfida si svolge in un momento in cui il Renate cerca di consolidare la propria posizione in classifica, mentre i Dolomiti Bellunesi cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

La partita Dolomiti Bellunesi–Renate nasconde (per il Renate) le classiche insidie di quando una squadra superiore e meglio messa in classifica dell’altra gioca nella tana di una che deve salvarsi, evitando i playout, e alla fine mancano sempre meno giornate. Così potremmo riassumere i 90 minuti in programma oggi pomeriggio (14.30) allo Zugni Tauro di Feltre che precedono un nuovo turno infrasettimanale in programma martedì sera, ancora in trasferta, a Lecco. Nell’allestimento dell’undici di partenza occorre tenere in considerazione anche questo. Vedremo quindi quali saranno le scelte di Foschi e chi vorrà preservare per fare la migliore figura possibile nello stadio che un paio di anni fa lo ha visto trionfatore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Calcio Serie C, il Renate ci prova. Esame Dolomiti Bellunesi. In attacco Ekuban è intoccabile

