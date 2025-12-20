Calcio Serie C il Renate ci prova Sfida nella tana della Pro Patria In palio tre punti che valgono oro
Se non ci fosse la penalizzazione “monstre“ di 23 punti della Triestina, la Pro Patria sarebbe ultima in classifica. Ed è proprio contro i tigrotti che si chiude il 2025 del Renate. Una “classicissima“ quella dello “Speroni“ visto che le due lombarde si sono affrontate tra i professionisti ben 21 volte. Il bilancio arride al Renate che ha vinto dieci sfide, comprese le due della passata stagione, entrambe terminate col punteggio di 1-0. Negli ultimi due campionati, il Renate ha sempre vinto a Busto Arsizio. E servirebbe fare il tris visto che la vittoria in campionato manca da tre turni in casa nerazzurra col rischio di scivolare fuori dalla zona playoff proprio prima di Natale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
