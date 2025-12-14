Serie C Dolomiti Bellunesi-Union Brescia 0-1 Buona la prima per Corini | gol e highlights

L’Union Brescia inaugura con successo la gestione Corini, conquistando una vittoria importante sul campo della Dolomiti Bellunesi. Nonostante il risultato di 0-1, la partita è stata caratterizzata da sofferenza e determinazione, segnando un passo significativo nel cammino della squadra sotto la nuova guida tecnica. Un inizio promettente che apre nuove prospettive per il campionato.

L’Union Brescia rialza la testa e lo fa nel modo più duro, ma anche più significativo. Sul campo della Dolomiti Bellunesi arriva una vittoria che vale ben più dello 0-1 finale: tre punti sofferti, conquistati con carattere e determinazione, che segnano l’inizio della nuova gestione Corini e. Bresciatoday.it

Dolomiti Bellunesi-Union Brescia 0-1: diretta live e risultato finale | Serie C - Union Brescia di domenica 14 dicembre 2025: formazioni e tabellino. calciomagazine.net