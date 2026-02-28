Calcio Kalulu | con la Roma gara chiave Bastoni? Nessun contatto

Un difensore ha dichiarato che la partita contro la Roma rappresenta uno scontro diretto importante, ma non decisivo, poiché mancano ancora undici incontri alla fine del campionato. Ha inoltre precisato che non ci sono stati contatti con un altro giocatore prima della gara. La sfida si presenta come un momento cruciale, ma non l’unico determinante per le sorti del campionato.

Sanità 4.0, un algoritmo di deep learning individua anomalie cerebrali nei feti Amministrative, Fico a Salerno per l’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar: Campo largo? Segreterie al lavoro Iran, contatti di Meloni per l’allentamento delle tensioni. Ue: Esplorare percorsi diplomatici Roma, 28 feb. (askanews) – “Siamo consapevoli che è una gara importante, uno scontro diretto che vale di più, ma non è l’ultima spiaggia: ci saranno altre undici partite”. Così Pierre Kalulu in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma, tracciando il momento della Juventus tra ambizioni Champions e rimpianti europei. Dopo l’eliminazione in Champions League, il difensore bianconero parla di “un mix di sentimenti: dispiacere per il risultato finale, ma anche orgoglio per quanto fatto vedere sul campo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Simulazione Bastoni, ecco perché non scatterà la prova TV dopo il contatto con Kalulu

Bastoni confessa: «Ho accentuato la caduta dopo il contatto con Kalulu, ma il mio vero rimpianto è la reazione successiva»

