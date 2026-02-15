Simulazione Bastoni ecco perché non scatterà la prova TV dopo il contatto con Kalulu
Simone Bastoni non dovrà affrontare una prova televisiva dopo aver avuto un contatto con Kalulu durante l’allenamento. La società ha confermato che il difensore nerazzurro non riceverà alcuna sanzione, nonostante le discussioni nate intorno all’episodio. Bastoni ha partecipato regolarmente alla sessione di allenamento odierna, senza mostrare segni di infortunio.
Inter News 24 Simulazione Bastoni, il difensore dei nerazzurri non riceverà alcuna squalifica postuma nonostante le polemiche sollevate: il motivo. Il post-partita di San Siro continua a far discutere, spostando l’attenzione dal campo alle scrivanie del Giudice Sportivo. Al centro della bufera è finito Alessandro Bastoni, colonna della difesa della Nazionale e dei meneghini, accusato di aver accentuato vistosamente una caduta per indurre l’arbitro all’errore. L’episodio ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu, difensore francese della Juventus noto per la sua pulizia negli interventi, che ha dovuto abbandonare il terreno di gioco per doppia ammonizione. 🔗 Leggi su Internews24.com
