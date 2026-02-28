Gasperini Vantaggio sulla Juve non decisivo Champions oltre quota 70

Il tecnico della Roma ha dichiarato che per raggiungere la qualificazione in Champions League è necessario superare i 70 punti, con una soglia che si aggira tra 72 e 73. Ha anche spiegato che lui e il collega Spalletti puntano a ottenere risultati attraverso un gioco efficace. La squadra di Gasperini ha ottenuto un vantaggio sulla Juventus, ma lui ha precisato che non è ancora decisivo.

"Io e Spalletti cerchiamo di raggiungere il risultato attraverso l'espressione del gioco", dice il tecnico della Roma ROMA - "Quota Champions? Generalmente bisogna superare i 70 punti, sui 72 o 73. Quest'anno potrebbero servirne anche di più. L'anno scorso le squadre coinvolte erano di più, quest'anno Bologna e Lazio si sono staccate prima. È fondamentale riuscire a fare uno strappo di vittorie consecutive per avvantaggiarsi". Lo ha detto il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa alla vigilia del big match contro la Juventus, che in classifica ha quattro lunghezze in meno dei giallorossi: "Quattro punti sono significativi, ma non determinanti - ha aggiunto l'allenatore giallorosso sulla corsa Champions -.