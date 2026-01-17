Calcio dilettanti | oggi sette anticipi Dopo la Spal il Brescello incontra il Fiorenzuola un’altra nobile decaduta Derby caldissimo a Campagnola | arriva il Rolo
Oggi si disputano sette anticipi nel calcio dilettanti, con partite importanti in tutte le categorie. Tra gli incontri in evidenza, il Brescello affronta il Fiorenzuola, un’altra squadra con tradizione, mentre a Campagnola si svolge il derby tra Rolo e il team locale. Dopo le sfide di Coppa, le squadre tornano ai campionati, cercando punti fondamentali per la classifica e la continuità stagionale.
Riprendono gli anticipi in tutte le categorie: il BrescelloPiccardo (30 punti), dopo il pomeriggio d’altri tempi in Coppa mercoledì contro l’Ars et Labor Ferrara (Spal), si rituffa nel campionato d’Eccellenza e lo farà anche stavolta contro un avversario forte. Alle 14.30 ospiterà il Fiorenzuola (39), che è quarto e punta almeno al podio. I reggiani non vincono da tre turni e hanno nel mirino il primo successo del 2026. Arbitrerà Riccardo Luca Delfino di Roma 1. C’è anche un caldo derby nel menù del sabato: il Campagnola (13) è galvanizzato dal successo con la Bobbiese e ora vuole fare le scarpe anche al Rolo (18), che ospiterà alle ore 14. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
