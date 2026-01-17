Oggi si disputano sette anticipi nel calcio dilettanti, con partite importanti in tutte le categorie. Tra gli incontri in evidenza, il Brescello affronta il Fiorenzuola, un’altra squadra con tradizione, mentre a Campagnola si svolge il derby tra Rolo e il team locale. Dopo le sfide di Coppa, le squadre tornano ai campionati, cercando punti fondamentali per la classifica e la continuità stagionale.

Riprendono gli anticipi in tutte le categorie: il BrescelloPiccardo (30 punti), dopo il pomeriggio d’altri tempi in Coppa mercoledì contro l’Ars et Labor Ferrara (Spal), si rituffa nel campionato d’Eccellenza e lo farà anche stavolta contro un avversario forte. Alle 14.30 ospiterà il Fiorenzuola (39), che è quarto e punta almeno al podio. I reggiani non vincono da tre turni e hanno nel mirino il primo successo del 2026. Arbitrerà Riccardo Luca Delfino di Roma 1. C’è anche un caldo derby nel menù del sabato: il Campagnola (13) è galvanizzato dal successo con la Bobbiese e ora vuole fare le scarpe anche al Rolo (18), che ospiterà alle ore 14. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti: oggi sette anticipi. Dopo la Spal, il Brescello incontra il Fiorenzuola, un’altra nobile decaduta. Derby caldissimo a Campagnola: arriva il Rolo

