Calcio dilettanti | ieri sono stati giocati dieci anticipi dall’Eccellenza alla Terza categoria Arcetana al quinto risultato utile Bagnolese | mezzo flop con l’ultima

Ieri mattina si sono disputati dieci anticipi tra Eccellenza e Terza categoria nelle squadre reggiane. L’Arcetana ha ottenuto il quinto risultato utile consecutivo, mantenendo il suo passo positivo, mentre la Bagnolese ha invece deluso, perdendo contro l’ultima in classifica. La giornata ha portato segnali contrastanti per le squadre locali, con alcune che cercano di risollevarsi e altre che ancora faticano a trovare la continuità.

Tanti spunti di classifica dai dieci anticipi giocati ieri tra le reggiane del calcio dilettanti. Partiamo dall'Eccellenza: l' Arcetana (26 punti) continua a non perdere centrando il quinto risultato utile di fila. Contro la Bobbiese (21) finisce in parità, per 1-1. Ospiti avanti al 6' con Buongiorni e al 45' ecco il pari reggiano con Poligani. Arcetana al momento a +7 sui playout. Tanti gol nel girone A di Promozione. Era sfavorito vista la classifica il Boretto (25), e i locali della Gotico Garibaldina (40) hanno confermato la forza, prendendosi i tre punti con un 3-1. A segno Pagani, Makaya e D'Aniello, mentre Nicolò Parmiggiani ha segnato il più classico dei gol della bandiera al minuto 83.

