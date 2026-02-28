Calcio dai prossimi Mondiali si cambia | sostituzioni in 10? lotta ai finti infortuni ed alle perdite di tempo

A partire dai prossimi Mondiali di calcio, l’IFAB ha introdotto nuove regole per rendere il gioco più rapido e ridurre le perdite di tempo. Tra le modifiche principali ci sono limiti più severi alle sostituzioni, riduzione degli interventi sanitari per finti infortuni e restrizioni sui rinvii dei portieri. Queste novità mirano a rendere più fluido il ritmo delle partite e a limitare le situazioni di gioco che rallentano l’azione.

Dal 1° giugno 2026, infatti, per gli infortuni viene posto un limite: i giocatori che chiederanno l'ingresso dello staff medico, in caso di intervento superiore agli 8", dovranno stare fuori per 1', lasciando in inferiorità numerica la propria squadra. Eccezione a questa regola vale per gli infortuni successivi a falli puniti con un cartellino giallo o rosso. Il VAR, inoltre, potrà intervenire in caso di errori arbitrali legati all'assegnazione di calci d'angolo, oppure di valutazioni sbagliate in caso di seconda ammonizione, che porta all'espulsione. Nulla potrà fare il video assistente per la prima ammonizione, per non spezzettare troppo il gioco.