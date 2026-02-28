VAR fuorigioco e perdite di tempo | come cambierà il regolamento dai Mondiali del 2026

Dal 2026, con i prossimi Mondiali, entreranno in vigore nuove regole nel calcio riguardanti il VAR, il fuorigioco e altre aree del gioco. L’International Football Association Board (IFAB) ha approvato delle modifiche che interesseranno le modalità di utilizzo del video e le decisioni sul fuorigioco, con l’obiettivo di ridurre i perdite di tempo e semplificare alcune procedure. Queste novità riguardano tutte le competizioni ufficiali riconosciute.

