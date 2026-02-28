Il campionato di calcio a 7 del Centro Sportivo Italiano prosegue con intensità, coinvolgendo 37 club distribuiti in tre categorie e quattro gironi. Tra le squadre in campo ci sono Basiago e Only Over, che si distinguono per le prestazioni. La competizione si svolge a ritmo sostenuto, con partite che attirano l'attenzione degli appassionati.

Continua a pieno ritmo, con 37 club in campo, il campionato di calcio a 7 del Centro Sportivo Italiano, competizione che si gioca suddivisa in tre categorie e quattro gironi. Eccellenza. Dopo 16 turni al comando con ampio margine il Basiago, impostosi nell’ultima gara 4-3 sull’Isolpav G-Infissi. A inseguire i 4 Founders, che hanno vinto 11-2 sulla Banda Marvelli, e l’Enterprise Next Gen, sconfitta 4-5 dall’Interclub Forlì. Classifica: Basiago 42; 4 Founders 33; Enterprise Next Gen 31; Buscherini, La Balena 24; Interclu Forlì, Premilcuore 23; Isolpav G-Infissi 22; Puerto Escondido 20; Cusercolese 15; Santa Sofia 8, Banda Marvelli 7. Con 32 reti capocannoniere Mattia Fabbri (Buscherini), davanti a Massimo Maio (Enterprise) con 31 centri e Nicolò Longo (Enterprise) con 23. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio a 7. Csi, Basiago e Only Over al top

Calcio a cinque amatoriale Uisp e Csi. Artoum lancia il Club al comandoSono riprese le ‘ostilità’ nei campionati amatoriali di calcio a cinque gestiti della Uisp e del Csi.

San Nicolò Piacenza campionato calcio 5 Csi paralimpico gir goldQuarta giornata per la formazione di calcio a 5, il Dream in casa a San Nicolò, affronta i pari classifica Pepo Team di Cremona.

Una selezione di notizie su Only Over.

Temi più discussi: PAPO’ CAMPIONE PROVINCIALE DI CALCIO A 7 CSI; Conclusa una 30ª edizione del Torneo Boldrini da ricordare!; Lombardia - Amatori CSI Calcio a 7 Varese - Eccellenza U G15 - Asd Gallaxy vs Oss Mezzana A; Calcio a 7: le prime quattro chiudono la prima fase con altrettante vittorie. Ora playoff e playout.

Calcio a 7. Csi, Basiago e Only Over al topIn fuga le due capoliste in Eccellenza ed Elite. Marcatori, svettano Fabbri (Buscherini) e Ricci Frabattista (O. Over). msn.com

Calcio a 7 CsiEntrano nel vivo i campionati di calcio a sette del Centro Sportivo Italiano (Csi) di Forlì, suddiviso in tre categorie e con 38 squadre. Eccellenza. Guida il Basiago (4-3 sul Puerto Escondido ... ilrestodelcarlino.it

C’è un momento in cui senti il bisogno di silenzio, mare infinito e tempo solo per te Se anche tu sogni una fuga così, il SeaClub Dhiggiri, situato nell'Atollo di Vaavu, è il tuo angolo di paradiso: un’isola raccolta, riservata a una clientela adults only (over - facebook.com facebook