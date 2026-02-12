Calcio a cinque amatoriale Uisp e Csi Artoum lancia il Club al comando

Sono riprese le partite nei campionati amatoriali di calcio a cinque organizzati dalla Uisp e dal Csi. Dopo una pausa, gli appassionati sono tornati sui campi, determinati a vincere e a divertirsi. Le squadre si sono affrontate con entusiasmo, e i match sono stati combattuti fino all’ultimo minuto. Artoum ha preso subito il comando, mettendo in mostra un gioco deciso e compatto. La competizione si accende di nuovo, e i tifosi già aspettano i prossimi incontri.

Sono riprese le ‘ostilità’ nei campionati amatoriali di calcio a cinque gestiti della Uisp e del Csi. Questa la situazione. Calcio a 5 Uisp. Al centro sportivo Corner di Villanova giocate 14 giornate, con 19 formazioni in campo. Al comando il Bosi Snc, che nell’ultimo match si è imposto per 5-0 sul Senegsl. Al secondo posto il Dubai (10-1 sul SL Sayan), seguito dal Lokomotiv, battuto 5-3 dal Vllanova. Classifica: Bosi Snc 39; Dubai 36; Lokomotiv 31; Fiorentina, Villanova 27; Fortunati 25; Ronco 23; SL Saiyan 21; Galli Neri, Michinelli Galeata 18; Real Grappa, Castel Raniero, Ciliegino 15; Vecchiazzano 7; Birrareal 6; The Legion 3; Gintoneria 1; Senegal 0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio a cinque amatoriale Uisp e Csi. Artoum lancia il Club al comando Approfondimenti su Calcio Cinque Calcio amatoriale. Campionato romagnolo Uisp, il Forum Livii in vetta al girone Calcio amatoriale, Campionato romagnolo Uisp. Il Forum Livii 2023 passa in vetta Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Calcio Cinque Argomenti discussi: Calcio a 5 Serie A. Tra una settimana esatta riparte il campionato; Calcio a 5 - La Coppa Italia torna nelle Marche; Calcio a 5, Serie A. Nuovo rinforzo per la CDM Futsal; Rappresentativa Regionale Under 15 Calcio a 5, ecco l'elenco. CERCASI GIOVANI TALENTI – CALCIO A CINQUE La ASD Colberoma Academy è lieta di annunciare la nuova costruzione delle squadre regionali di Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2026/27! Categorie: • UNDER 17 Regionale nati 201 - facebook.com facebook Calcio, Coppa d'Africa: cinque giornate a #Thiaw che ritirò il #Senegal nella finale col #Marocco x.com

