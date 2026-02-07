San Nicolò Piacenza campionato calcio 5 Csi paralimpico gir gold

San Nicolò Piacenza si prepara ad affrontare la quarta giornata di campionato di calcio a 5 Csi paralimpico. La squadra locale, il Dream, gioca in casa contro il Pepo Team di Cremona, che ha gli stessi punti in classifica. È una partita importante per entrambe, con l’obiettivo di salire in classifica.

Quarta giornata per la formazione di calcio a 5, il Dream in casa a San Nicolò, affronta i pari classifica Pepo Team di Cremona. Partono bene i cremonesi che pronti via ci provano con Assirati,Rossi si supera subito dopo è Bernazzani per i piacentini con un tiro da fuori che Salvini neutralizza con qualche difficoltà. La partita si trascina alla fine del primo tempo con alcune occasioni da ambo le parti, ma le difese ben messe in campo dai due tecnici non fanno sbloccare il risultato. Secondo tempo più arrembante per il Dream,che sfrutta qualche errore nella difesa grigio rossa ma Kone e Depetris trovano sempre Salvini pronto, al 10^ si sblocca il risultato a favore del Pepo Assirati riceve da Aimi che con un diagonale trafigge l'incolpevole Rossi 1-0.

