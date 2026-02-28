Calcio a 5 Serie B | inizia la decima giornata di campionato segui la diretta!

Oggi prende il via la decima giornata del campionato di calcio a 5 di Serie B, con diverse partite in programma. La diciannovesima giornata del torneo è ufficialmente iniziata, coinvolgendo squadre di varie regioni italiane. Le gare si svolgono in diverse palestre e sono trasmesse in diretta, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire l’andamento delle partite.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Roma, 19 giornata di campionato di Calcio a 5 Serie B: oggi si svolgeranno numerosi incontri straordinari che promettono emozioni in tutti e otto i gironi. Questa giornata rappresenta un’importante occasione per le squadre di migliorare la loro posizione in classifica e per il pubblico di assistere a partite di alto livello. Gli appassionati del futsal potranno seguire le performance delle loro squadre del cuore, dal girone A del nord-ovest fino al girone H del sud Italia. Non perdetevi gli incontri in programma! I match di oggi interessano tutti i gironi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Calcio a 5 Serie B: inizia la decima giornata di campionato, segui la diretta! Leggi anche: Serie C Girone B, Giornata 26: dopo i tre anticipi, inizia il secondo tempo. Segui live! Calcio femminile, le migliori italiane della decima giornata di Serie A. Giugliano decisiva, Giraldi saracinescaUna decima giornata di grande rilievo per la Serie A 2025-2026 di calcio femminile, contrassegnata dalla vittoria della capolista Roma, abile a... Approfondimenti e contenuti su Calcio. Calcio a 5, Meta Catania sa solo vincere, tris del Napoli negli anticipi del 20° turno di Serie AIl girone di ritorno della Regular Season di Serie A di calcio a 5 cambia volto alla stagione della Covei Meta Catania. La formazione etnea infila la ... oasport.it Futsal, Serie A KINTO: Meta Catania cinque stelle. L84 Torino di misura. Tris Napoli alla Roma 1927Quindici punti in cinque partite. È il percorso netto di una Covei Meta Catania che ha letteralmente cambiato passo in questo girone di ritorno di regular season. Tutt’altro che scontato, però, il bli ... corrieredellosport.it