Serie C Girone B Giornata 26 | dopo i tre anticipi inizia il secondo tempo Segui live!

Luca Ricci, centrocampista del Lucchese, ha segnato il gol decisivo al 78’ nella partita contro il Fermana, portando la sua squadra in vantaggio dopo un’azione ben costruita che ha scatenato i festeggiamenti tra i tifosi presenti allo stadio.

"> Il Punto sul Girone B di Serie C: Turno Infrasettimanale Cruciale. Oggi, il Girone B del campionato di Serie C entra in una fase notevolmente intensa con il turno infrasettimanale. Questo snodo è spesso determinante per le sorti delle squadre, dato che i risultati di oggi possono influenzare sia le posizioni di vertice che le zone critiche della classifica. Mentre alcune squadre cercano di assicurarsi un posto nei playoff, altre sono impegnate nella lotta per la salvezza. Il calendario promette emozioni, con sfide equilibrate e scontri diretti che potrebbero cambiare notevolmente le dinamiche del torneo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

Serie C Girone B: stasera si disputa il turno infrasettimanale, sfide emozionanti in arrivo!Oggi, il Girone B di Serie C torna a riscaldarsi con un turno infrasettimanale che promette di essere cruciale per le sorti del campionato. Questa giornata non è solo un’occasione per vedere le squadr ... napolipiu.com

Serie C, l’Arezzo vince e va in fuga: l’Ascoli si salva all’ultimo e cade il RavennaÈ fuga Arezzo nel Girone B di Serie C dopo ventisei giornate. La squadra toscana infatti ha vinto nel turno infrasettimanale sul campo del Carpi. tuttomercatoweb.com

