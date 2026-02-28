Oggi l’Olimpia Regium affronta l’MGM 2000 in una partita valida per il campionato di calcio a 5. La sfida si svolge alle 15 a Morbegno e vede in campo due squadre con punti vicini in classifica. L’Olimpia cerca di ottenere una vittoria che potrebbe rappresentare un momento decisivo per la stagione. La gara si gioca in trasferta e coinvolge i giocatori delle due formazioni.

Impegno esterno per l’Olimpia Regium (31), in campo alle 15 a Morbegno contro l’MGM 2000 (32). In terra lombarda si affrontano la quarta e la quinta della classifica di A2 Elite, con i cittadini che hanno messo in atto una risalita importante grazie a 3 vittorie di fila, utili ad allontanare la zona playout (oggi distante 10 lunghezze) e ad entrare di diritto tra le squadre che si giocheranno l’accesso ai playoff. Bene faranno Edinho e compagni a non sentirsi ancora salvi, perché bastano un paio di risultati negativi per tornare nella bagarre. L’MGM, peraltro, evoca dolci ricordi legati allo scorso anno, col duello che ha portato poi alla promozione e al vittorioso 7-2 dell’andata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio a 5. Per l’Olimpia può essere la partita della svolta

Toni rilancia le ambizioni della Juventus dopo Bologna: «Può essere la svolta della stagione. Vi dico perché»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Leggi anche: L’Atalanta batte la Roma, Palladino: “Una serata magica, deve essere la partita della svolta”

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Calcio.

Temi più discussi: Italfutsal Under 19, inizia un nuovo ciclo: primo raduno del 2026, i 21 convocati di Vanni Pedrini per Cavezzo; Calcio a 5, presentate le Final Four della Coppa Italia Under-19; Toscana - La giornata in rosa del calcio a 5 si avvicina: già 8 squadre iscritte a Un Goal per la Parità; Calcio a 5, sfida verità al Marabini: per il Forlì lo scontro diretto con l'Original Celtic Bhoys.

Calcio a 5, Meta Catania sa solo vincere, tris del Napoli negli anticipi del 20° turno di Serie AIl girone di ritorno della Regular Season di Serie A di calcio a 5 cambia volto alla stagione della Covei Meta Catania. La formazione etnea infila la ... oasport.it

Calcio a 5: Meta Catania in fuga in Serie A. Stop della Feldi EboliLa 19esima giornata della stagione regolare della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 è ufficialmente andata in archivio. Tanti gol, gli stravolgimenti e le ... oasport.it

Oggi è il 28 Febbraio ed in questo giorno, nel 1942, a Mariano del Friuli, in provincia di Gorizia, nasceva Dino Zoff è considerato uno dei portieri più importanti nella storia del calcio italiano e della nazionale. La sua carriera è legata principalmente alla Juventu - facebook.com facebook

Francesco Palmieri a Sky Calcio Unplugged: “Abbiamo fatto il massimo per trattenere Luca Reggiani al Sassuolo” x.com