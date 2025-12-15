Toni, ex attaccante della Juventus, analizza la vittoria dei bianconeri per 1-0 contro il Bologna, sottolineando come questa possa rappresentare una svolta importante per la stagione della squadra. Le sue considerazioni evidenziano le potenzialità e le ambizioni della Juventus nel percorso attuale.

© Juventusnews24.com - Toni rilancia le ambizioni della Juventus dopo Bologna: «Può essere la svolta della stagione. Vi dico perché»

Toni, ex attaccante della Juventus, si è soffermato così sulla vittoria dei bianconeri per 1-0 contro il Bologna. Ecco le sue dichiarazioni. Il blitz del “Renato Dall’Ara” non porta in dote solo tre punti pesanti per la classifica, ma potrebbe rappresentare lo spartiacque definitivo del campionato bianconero. A esserne convinto è Luca Toni. L’ex centravanti della Juventus e della Nazionale Campione del Mondo 2006 ha analizzato con grande ottimismo la vittoria per 0-1 ottenuta dalla squadra di Luciano Spalletti contro il Bologna. Toni ha promosso a pieni voti la prestazione, individuando nel successo in terra emiliana i segnali inequivocabili di una rinascita tecnica e mentale. Juventusnews24.com

Luca Toni rivela i due nomi che possono salvare la Juve!

Casalino rompe con i 5 Stelle ma rilancia: “Conte merita di tornare a Palazzo Chigi” ROMA — L’addio al Movimento 5 Stelle è arrivato con toni carichi di emozione, ma Rocco Casalino non sembra aver messo da parte il suo storico ruolo di difensore politico d - facebook.com facebook