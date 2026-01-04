L’Atalanta batte la Roma Palladino | Una serata magica deve essere la partita della svolta

L’Atalanta ha conquistato una vittoria importante contro la Roma, una sfida decisiva nella corsa alle posizioni di vertice. Dopo il risultato, Palladino ha commentato: “Una serata magica, deve essere la partita della svolta”. Con questa vittoria, i nerazzurri riducono la distanza dalla zona europea, segnando un punto di svolta nella stagione e rilanciando le proprie ambizioni.

Bergamo.  Una vittoria che sa di svolta, ottenuta contro una diretta concorrente per il quarto posto, ora distante 8 punti in classifica. L’Atalanta batte 1-0 la Roma, si regala un’altra grande serata, evidentemente speciale visto l’avversario, e non solo perché era la prima partita del 2026. Una gioia che Raffaele Palladino non nasconde, soprattutto per l’importanza di questi 3 punti, espressa nel post gara in conferenza stampa, con tanti elogi ai suoi ragazzi e al pubblico orobico. leggi anche. Serie a Decide Scalvini, l’Atalanta batte la Roma di Gasp: il 2026 inizia con una vittoria. Atalanta-Roma 1-0, le parole di Palladino. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

