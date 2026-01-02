Lo Sporting Sala Consilina ha iniziato con una vittoria la 14ª giornata della Serie A 2025-2026 di calcio a 5, che segna l’apertura del nuovo anno. Questa giornata, caratterizzata da incontri distribuiti nel corso di più giorni, rappresenta un momento importante nel campionato, offrendo spunti di riflessione sulla situazione delle squadre e sulle prospettive della stagione in corso.

La 14esima “spezzettata” giornata della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 si è ufficialmente aperta, la prima dell’anno nuovo. A fronteggiarsi al Centro Sportivo Meridionale — San Rufo sono state lo Sporting Sala Consilina e il Saviatesta Mantova. Il match ha visto imporsi i campani, padroni di casa, con lo score di 3-2. Partenza forte per la squadra di Felipe Conde: reti di Igor, Carducci e Fatiguso nei primi 8 minuti per il 3-0 con cui si è andati all’intervallo. Nella ripresa, reazione dei lombardi: subito Cabeca e poi Wilde per il 3-2, prima del 26?. Gara riaperta con gli uomini di Giuseppe Milella a provarci, senza però riuscire a riequilibrare le sorti del gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio a 5: lo Sporting Sala Consilina apre la 14esima di Serie A con un successo

Leggi anche: Calcio a 5: lo Sporting Sala Consilina aggancia la vetta della Serie A. Bene Feldi, Napoli e Roma

Leggi anche: Serie A, Futsal: Sporting Sala Consilina, sfida d’alta quota con la Roma

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Calcio a 5 Serie A. Sporting Sala Consilina, superderby per chiudere l'anno in bellezza; Sala Consilina, mister Conde è soddisfatto: Un punto prezioso contro un avversario di alto livello; News: Calcio a 5, il derby di fine anno tra Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina termina in parità; È scomparso Michele Fumarola: il cordoglio della.

Calcio a 5: lo Sporting Sala Consilina apre la 14esima di Serie A con un successo - 2026 di calcio a 5 si è ufficialmente aperta, la prima dell'anno nuovo. oasport.it