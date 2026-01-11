Calcio a 5 | la Serie A si ferma con Meta Catania e L84 in testa Ora gli Europei

La prima parte della stagione regolare di Serie A 2025-2026 di calcio a 5 si è conclusa, con Meta Catania e L84 in testa alla classifica. Ora si attende la pausa per gli Europei, durante i quali le squadre si preparano alle fasi successive del campionato. Un momento di riflessione prima di riprendere l’attività e affrontare le sfide che ancora attendono le formazioni in lotta per i primi posti.

Il girone d’andata della stagione regolare della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 si è ufficialmente concluso. L’ultimo turno prima della pausa per gli Europei 2026, che si terranno tra fine gennaio e inizio febbraio, ha espresso i suoi verdetti; validi anche per la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. In testa rallenta la Meta Catania che, complice il 4-4 contro lo Sporting Sala Consilina, si vede agganciata da una L84 Torino capace di imporsi 1-4 sul campo della Fortitudo Pomezia. Non l’unico 4-4 di giornata quello fra gli etnei e i campani, visto che anche Feldi Eboli e Genzano hanno impattato con il medesimo risultato, in una giornata dove sono arrivati anche i pareggi fra Napoli e Active Network (2-2), Mantova e Capurso (3-3) e Cosenza e CDM Futsal (in un bloccato 0-0 ). 🔗 Leggi su Oasport.it

