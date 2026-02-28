Cadavere di una donna trovato in uno stabile fatiscente di via Domenico Tempio

Questo pomeriggio, nel quartiere porto di Catania, in un edificio abbandonato di via Domenico Tempio, è stato trovato il corpo senza vita di una donna di nazionalità straniera. La scoperta è stata fatta da alcune persone che si trovavano nelle vicinanze. La polizia è intervenuta sul posto per le prime verifiche e per avviare le indagini.

L'edificio è da tempo frequentato da tossicodipendenti, molti dei quali assuntori di crack. E' stato disposto il sequestro della salma per accertare le cause del decesso Una donna di nazionalità straniera è stata ritrovata priva di vita, questo pomeriggio, in uno stabile abbandonato di via Domenico Tempio, a Catania in zona porto, ad angolo con via Aretusa. L'edificio è da tempo frequentato da tossicodipendenti, molti dei quali assuntori di crack. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile della questura di Catania ed i vigili del fuoco, che hanno reso possibile l'accesso in sicurezza ai locali fortemente degradati.