Cadavere di una donna trovato in una roulotte
Un cadavere di una donna è stato rinvenuto all’interno di una roulotte a Capaccio Paestum, nel Salernitano. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso e le circostanze del ritrovamento. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre si attende l’esito degli accertamenti investigativi.
Il cadavere di una donna è stato scoperto all'interno di una roulotte a Capaccio Paestum, nel Salernitano. Il corpo era in evidente stato di decomposizione. Non è stato ancora possibile identificare la vittima, così come non è chiaro quanto tempo sia trascorso tra il decesso e il ritrovamento. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Rodano, il cadavere di una donna trovato in una roggia: indagini in corso
Leggi anche: Bimbo trovato morto, cadavere di una donna in mare: forse la madre.
Dramma sulla litoranea: cadavere in decomposizione trovato in una roulotte; Capaccio Paestum, cadavere di donna in una roulotte: si indaga sulle cause della morte; Capaccio Paestum, trovato il cadavere di un uomo in una roulotte; Dramma sulla litoranea: cadavere in decomposizione trovato in una roulotte.
Cadavere in una roulotte a Capaccio Paestum: è una donna - Si è rivelata una donna, di carnagione chiara e di circa 40 anni, la persona trovata senza vita nella serata di ieri all’interno di una roulotte parcheggiata in via Fidia, ... ilmattino.it
Macabro ritrovamento a Capaccio. Cadavere in decomposizione scoperto in una roulotte - Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato scoperto all’interno di una roulotte in via Fidia. ondanews.it
Capaccio Paestum: era di una donna di 40anni il cadavere rinvenuto in una roulotte - Il ritrovamento di un corpo senza vita in via Fidia, a Capaccio Paestum, è oggetto di indagini serrate. infocilento.it
*Capaccio, cadavere in una roulotte: si indaga* La scoperta è stata fatta nella tarda serata di ieri Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #cadavere #capaccio #successivamente #stato #roulotte #era #corpo #donna #tarda # - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.