Cadavere di una donna trovato in una roulotte

Un cadavere di una donna è stato rinvenuto all’interno di una roulotte a Capaccio Paestum, nel Salernitano. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso e le circostanze del ritrovamento. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre si attende l’esito degli accertamenti investigativi.

Il cadavere di una donna è stato scoperto all'interno di una roulotte a Capaccio Paestum, nel Salernitano. Il corpo era in evidente stato di decomposizione. Non è stato ancora possibile identificare la vittima, così come non è chiaro quanto tempo sia trascorso tra il decesso e il ritrovamento. 🔗 Leggi su Today.it

