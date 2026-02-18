Firenze trovato cadavere decapitato di una donna a Scandicci

A Scandicci, Firenze, una donna è stata trovata senza vita, decapitata, all’interno di un edificio abbandonato. La scoperta è avvenuta mercoledì 18 febbraio nell’area dell’ex Cnr vicino al parco dell’Acciaiolo. La polizia ha isolato la zona e ha avviato le indagini per capire cosa abbia portato a questa morte violenta. La vittima, di circa trent’anni, non aveva documenti con sé. Al momento, non ci sono sospetti ufficiali, ma le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire il caso.

(Adnkronos) – Giallo a Scandicci (Firenze), dove il cadavere decapitato di una donna è stato trovato oggi, mercoledì 18 febbraio, all'interno di un edificio abbandonato dell'ex area del Cnr, nella zona del parco del casello dell'Acciaiolo. Sul posto sono tutt'ora in corso i rilievi della scientifica dei carabinieri. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Scandicci e del comando provinciale di Firenze. Presenti anche il medico legale e il magistrato di turno della procura di Firenze, Alessandra Falcone. Gli agenti della polizia locale hanno recintato la zona del ritrovamento.