Bus in avaria in via dei Mille | nube bianca dal tetto traffico nel caos

Un autobus della linea 25 di Tper si è fermato questa mattina in via dei Mille a Bologna, causando un blocco nel traffico. Dal tetto del mezzo si è sollevata una nube bianca, attirando l’attenzione dei passanti. La circolazione nel centro cittadino si è rapidamente intensificata, creando lunghe code e disagi per gli automobilisti che percorrevano la zona.

Mattinata complicata in centro a Bologna: traffico bloccato dalle 8 in via dei Mille per un problema a un autobus della linea 25 di Tper. Dal tetto del mezzo si è alzata una densa nube bianca che ha fatto scattare l’allarme e costretto l’autista a fermarsi immediatamente, facendo scendere i. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Caos traffico in via dei Mille a Bologna, fumo da un busUna nube di fumo si è levata dal tetto del mezzo, costringendo l’autista a fermarsi e far scendere, in via precauzionale, i passeggeri.

Caos traffico in via dei Mille: fumo da un bus, il videoBologna, 28 febbraio 2026 – Caos e traffico bloccato, questa mattina dalle 8 in via dei Mille, a causa di un problema a un bus di linea 25 Tper.

Altri aggiornamenti su Bus.

Temi più discussi: San Marino, bus scolastico in avaria, l’Aass: Ci scusiamo con genitori e ragazzi; Autobus scolastico si ferma per un guasto. Disagi per gli studenti, l’Aass si scusa; Autocisterna in avaria e tir con una gomma forata: mattinata da incubo per il traffico; Lecce, scontro tra moto e apecar: muore il 30enne Alessandro Verardi.

Bus in avaria in via dei Mille con fumo che usciva dal mezzo: traffico in tiltSono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. Tper: Non è stato un incendio. bologna.repubblica.it

Bologna, autobus in avaria in via dei Mille: fumo e traffico bloccato. «Vapore di condensa dal serbatoio»Il fermo del bus ha comportato la chiusura temporanea di via dei Mille con linee di bus deviate sulle vie Amendola e Indipendenza ... corrieredibologna.corriere.it

RETE BUS PERIFERICA: SBARCANO ALTRI 105 AUTOBUS KING LONG PER LA CAPITALE Dierre ha reso noto l’arrivo degli altri autobus a servizio della periferia di Roma. I dettagli https://www.odisseaquotidiana.com/2026/02/arrivo-105-bus-elettrici-king- - facebook.com facebook

Scontro tra bus e auto in Carnia, morto in ospedale conducente vettura. L'incidente ieri pomeriggio. L'uomo era stato portato a Udine in elicottero #ANSA x.com