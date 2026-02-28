Bus in avaria in via dei Mille | nube bianca dal tetto traffico nel caos | VIDEO

Un autobus della linea 25 di Tper si è fermato in via dei Mille a Bologna, causando un blocco del traffico fin dalle prime ore del mattino. Dal tetto del bus è uscita una nube bianca, attirando l’attenzione dei passanti e creando disagi alla circolazione. La strada si è riempita di auto e mezzi in attesa di riprendere il normale corso, mentre le autorità sono intervenute per gestire la situazione.

Mattinata complicata in centro a Bologna: traffico bloccato dalle 8 in via dei Mille per un problema a un autobus della linea 25 di Tper. Dal tetto del mezzo si è alzata una densa nube bianca che ha fatto scattare l'allarme e costretto l'autista a fermarsi immediatamente, facendo scendere i passeggeri. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. Tper: Non è stato un incendio. Il fermo del bus ha comportato la chiusura temporanea di via dei Mille con linee di bus deviate sulle vie Amendola e Indipendenza.